Человек пострадал при пожаре после прорыва на нефтепроводе в Югре

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Пожар произошел на реке Обь в Югре, сообщает ТАСС. Причиной стал прорыв нефтепровода, который принадлежит "СибурТюменьГаз".

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек – у него ожоги лица и спины. От госпитализации он отказался. Отмечается, что пострадавший не является сотрудником СибурТюменьГаза.

В экстренных службах сообщили, что время выгорания нефтепродуктов после прорыва на трубопроводе составит порядка 12 часов. Рисков для населения и окружающей среды в результате ЧП нет, ведется мониторинг.

Ранее в районе станции "Новки-1 12 цистерн с мазутомсошли с рельсов. В результате инцидента были нарушены габариты двух путей. Сообщалось о смерти одного человека вследствие происшествия.

На месте аварии образовались два нефтяных пятна площадью 2,5 и 10 тысяч квадратных метров.