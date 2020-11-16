18:21
Фото: vk.com/rzd_ru
Нефтяное пятно образовалось в результате схода вагонов во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
"По состоянию на 17:32 мск площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров: два пятна площадью 2,5 тысячи квадратных метров и 10 тысяч квадратных метров", – отметили в пресс-службе.
В связи с инцидентом предпринимаются усилия по предотвращению экологического ущерба, сообщили ТАСС в ОАО "РЖД". В частности, на месте организовали работы по локализации места разлива.
"На месте происшествия размещен временный экопост Горьковской железной дороги, оборудованный системой мониторинга экологических показателей и анализа проб грунта, воды и воздуха", – рассказали в РЖД.
Также специалисты работают над планом ликвидации последствий. Впоследствии его направят в местные природоохранные органы.
Кроме того, сотрудники РЖД совместно с властями Владимирской области создают схему организации временного хранения загрязненной почвы. Затем планируется ее переработка, сообщили в компании.
Инцидент произошел в районе станции "Новки-1". Сообщалось, что с рельсов сошли 12 цистерн с мазутом. В результате инцидента также были нарушены габариты двух путей.
Вследствие происшествия пострадал один человек. Позже стало известно, что он скончался в машине скорой помощи.
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