Вагоны с дизельным топливом сошли с рельсов во Владимирской области

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Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов во Владимирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции "Новки-1". На место происшествия выехали представители экстренных служб.

В пресс-службе управления МЧС сообщили ТАСС, что в результате инцидента пострадал один человек. Также известно, что с рельсов сошли 12 цистерн с мазутом. Кроме того, нарушены габариты двух путей, отметили в ведомстве.

Ранее в Чехии пассажирский поезд столкнулся с техническим составом. В результате инцидента пострадали 13 человек.

Кроме того, состав сошел с рельсов в округе Абердиншир в Шотландии. Причиной происшествия стало наводнение, которое возникло в результате сильных ливней.