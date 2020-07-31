Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии
В Португалии потерпел крушение высокоскоростной поезд. Об этом сообщает "Газета.ру".
На данный момент региональные экстренные службы сообщили об одном погибшем. Среди пострадавших – 50 человек.
Причины и подробности инцидента пока не уточняются.
Накануне стало известно, что в США поезд сошел с рельсов и загорелся. ЧП произошло в городе Темпе штата Аризона. Из-за случившегося частично рухнул мост.
Ранее в России два человека пострадали при столкновении грузовых поездов. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.
Экспресс Страсбург – Париж сошел с рельсов