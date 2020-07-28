Сход двух поездов в Санкт-Петербурге не отразился на графике пассажирских поездов

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Столкновение грузовых поездов и их последующий сход не повлияли на движение пассажирских поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Также отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Кроме того, не наблюдается и угроза экологической ситуации.

"В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано", – заявили в пресс-службе РЖД.

Ранее поступило сообщение о сходе двух грузовых поездов в результате столкновения. Инцидент произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 14:39 по московскому времени. Движение других поездов перевели на резервный маршрут.