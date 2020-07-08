Два вагона поезда сошли с рельсов в подземке Тегерана

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В подземке Тегерана произошла авария, в результате которой два вагона поезда сошли с путей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя скорой помощи страны Моджтебу Халеди.

"В 19:50 по местному времени на шестой линии тегеранского метрополитена произошла авария двух последних вагонов поезда", – заявил Халеди.

Уточняется, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Однако в метрополитене движение на данной линии остановили до конца дня. Причина аварии сейчас неизвестна.

Ранее поезд врезался в трактор на железнодорожном переезде в Томской области. При этом машинист, заметив транспортное средство на путях, начал экстренное торможение.