Поезд врезался в трактор на железнодорожном переезде в Томской области

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Грузовой поезд врезался в трактор на железнодорожном переезде. Авария произошла в Томской области, водитель сельскохозяйственной машины не пострадал, сообщили на сайте РЖД.

Стало известно, что инцидент произошел на железнодорожном переезде 303 километра перегона Улу-Юл – Сайга. "Сигнализация на переезде работала исправно, однако тракторист ее проигнорировал", – сказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

При этом машинист, заметив транспортное средство на путях, начал экстренное торможение. Столкновения состава с трактором не удалось избежать, но повреждений инфраструктуры нет. Пострадавших не было.

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