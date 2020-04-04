Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Фото: vk.com/chehovtimes

Авария с участием легкового автомобиля и фуры произошла на трассе М-2 "Крым" в Московской области. В ДТП погибли три человека, заявили ТАСС представители ГУ МВД России по Подмосковью.

"В результате столкновения три человека погибли, один пострадал", – уточнили в правоохранительных органах. Известно, что авария случилась в 14:20 на 38-м километре трассы М-2 "Крым".

Грузовое транспортное средство, по предварительным данным, было припарковано у обочины. Обстоятельства происшествия на магистрали выясняются.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы.