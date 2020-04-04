Четыре человека пострадали в ДТП на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в аварии на западе столицы. На улице Малой Филевской столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, пострадали четыре человека. Травмы незначительные", – говорится в сообщении.

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в аварию попала машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Ранее микроавтобус и четыре машины столкнулись в центре Москвы. В результате аварии пострадали 3 человека. Сообщалось, что после ДТП одна из легковушек оказалась охвачена огнем.

Еще одна авария ранее случилась на юго-востоке столицы. Там столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль. В результате ДТП погиб мотоциклист.