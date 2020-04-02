Микроавтобус и четыре машины столкнулись в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы произошло ДТП с участием микроавтобуса и четырех легковушек. В результате аварии пострадали три человека.

По информации ТАСС, после ДТП одна из машин опрокинулась. Также сообщается о возгорании легковушки.

"На Большой Сухаревской площади, 1/2 произошло столкновение микроавтобуса и четырех автомобилей. В результате одна из машин опрокинулась, пострадали три человека", – сообщил источник в экстренных службах.

О состоянии пострадавших на данный момент не сообщается. Известно, что на месте работают сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее один человек пострадал в ДТП на МКАД. Сообщалось, что Skoda и грузовой автомобиль столкнулись на 81-м километре автодороги.