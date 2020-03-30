Один человек пострадал в ДТП с грузовиком на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легковушки и грузовика произошло на МКАД в Дмитровском районе столицы, сообщает Агентство "Москва". Пострадал один человек.

Skoda и грузовой автомобиль столкнулись около 12:00 на 81-м километре внутренней стороны МКАД. Движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспеции.

Ранее на юго-востоке столицы произошла авария с участием мотоцикла и грузового автомобиля. В результате ДТП погиб мотоциклист.

Авария произошла на пересечении Лермонтовского и Октябрьского проспектов. По предварительным данным, водитель, управляя мотоциклом, совершил наезд на препятствие, после чего произошло столкновение с грузовиком.