Один человек погиб в ДТП в ТиНАО

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Один человек погиб в ДТП, которое произошло на Симферопольском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На Симферопольском шоссе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, в результате ДТП погиб один человек", – говорится в сообщении.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, авария произошла с участием грузовика и такси. В результате ДТП погиб водитель такси марки Skoda Octavia, добавил источник.

Ранее на юго-востоке столицы произошла авария с участием мотоцикла и грузового автомобиля. В результате ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла на пересечении Лермонтовского и Октябрьского проспектов. По предварительным данным, водитель, управляя мотоциклом совершил наезд на препятствие, после чего произошло столкновение с грузовиком.