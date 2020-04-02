Микроавтобус и четыре машины столкнулись в центре Москвы

Крупная авария произошла в центре Москвы. Микроавтобус и четыре легковушки столкнулись на Большой Сухаревской площади. От удара одна из машин перевернулась и загорелась. В аварии пострадали три человека.

Ранее один человек пострадал в ДТП на МКАД. Сообщалось, что Skoda и грузовой автомобиль столкнулись на 81-м километре автодороги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.