Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщил Оперштаб.

Известно, что возраст пациентов – от 63 до 72 лет. У всех имелись сопутствующие заболевания.

"В Москве скончались три пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. <...> Также все пациенты имели сопутствующие заболевания", – сказали в штабе.

Отмечается, что в среди заболеваний, которые имелись у пациентов, были сердечно-сосудистые. При этом одна из скончавшихся недавно вернулась из-за границы.

Накануне Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве умерли пять пожилых пациентов с COVID-19. У каждого из них были сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет и онкология.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.

В частности, в Московской области три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Еще 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Воробьев.