В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом – Оперштаб

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Женщина с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию скончалась в Подмосковье. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

"В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония", – указали в телеграм-канале штаба.

Согласно официальной информации, у зараженной был ряд серьезных сопутствующих заболеваний. В частности, пациентка страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, в 2019 году она перенесла инфаркт.

В настоящее время в Подмосковье зафиксировано 119 случаев инфицирования COVID-19. Полностью побороть болезнь смогли 14 пациентов.

За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.

