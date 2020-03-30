Еще четыре человека вылечились от коронавируса в Подмосковье

17:23
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Московской области от коронавируса излечились еще 4 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
"Все они выписаны из стационаров после выздоровления. Заболевание протекало в легкой форме", – приводит Агентство "Москва" сообщение Оперштаба.
Отмечается, что всего в области побороть болезнь удалось 14 гражданам. В настоящее время в Подмосковье зафиксировано 119 случаев инфицирования COVID-19.
Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,8 тысячи человек. По данным Оперштаба, за последние сутки в стране число заболеваний коронавирусной инфекцией возросло на 302. COVID-19 подтвердили в 35 регионах.
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тысячи человек
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Согласно им, квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы и Московской области.
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