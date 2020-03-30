Скончавшаяся от коронавируса пациентка страдала сахарным диабетом

13:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В одной из московских больниц скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У 84-летней пациентки, помимо коронавируса, была выявлена пневмония, сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.
Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).
Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.
В столице за последние сутки подтвердили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заражений превысило 1,2 тысячи. Среди новых заболевших 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Кроме того, инфекцию подтвердили у 17 детей.
Где в Москве можно сдать анализ на коронавирус
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