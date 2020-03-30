Ракова: меры самоизоляции показали положительный эффект

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила об улучшении ситуации с самоизоляцией граждан в столице.

"Вчера [в воскресенье] был принят указ, и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом. И мы видим, что ситуация существенно улучшилась", – сказала она в программе "Время" на Первом канале.

Вице-мэр объяснила, что режим самоизоляции для жителей столицы был введен из-за того, что многие не выполняли рекомендации.

"Конечно, это следствие того недопонимания, которое было у многих, у тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию. Мы были вынуждены немного ужесточить режим", – отметила Ракова.

По ее словам, сейчас идет взрывной рост заболеваемости, власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию в Москве.

Ракова рассказала, что чаще всего заражение в столице происходит контактным способом.

"Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть все больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали. То есть передача уже осуществляется через простых горожан друг к другу", – объяснила вице-мэр.

Она добавила, что у большинства молодых людей заболевание протекает в легкой форме. "И если вам нет 65 лет, у вас нет хронических заболеваний и по всем симптомам заболевание течет в легкой форме, то тогда медицинские работники могут принимать решение о том, что пациенту лучше лечиться на дому", – сообщила Ракова.

В Москве уже более 500 человек оставлено на дому, подавляющее большинство из них соблюдают карантин и все необходимые меры предосторожности: лечатся, заботятся о себе и об окружающих, добавила заместитель мэра.

Ракова также подчеркнула, что на данный момент уже более 1,5 миллиона человек в Москве получили материальную помощь в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Заммэра Москвы отдельно отметила, что горожанам в текущий период не следует посещать поликлиники без острой необходимости.

"Мы максимально бы просили всех горожан отложить по возможности визиты в поликлинику", – подчеркнула Анастасия Ракова.

Что касается лекарственного обеспечения граждан, то по новым временным правилам препараты хроническим больным будут выписывать и выдавать на полгода. Таким образом, необходимость в частых посещениях медучреждений отпадет.

Ранее сообщалось, что департамент образования и науки города выделит детям из семей льготных категорий продуктовые наборы. Они будут рассчитаны на 12-дневный период. Первые наборы передали уже 28 марта.

Как защитить себя от коронавируса

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.

