Три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московской области три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Также 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Сейчас всего три человека в тяжелом состоянии и 11 находятся на ИВЛ", – приводит ТАСС его слова.

В среду, 1 апреля, стало известно о втором умершем пациенте с коронавирусом в регионе. Ему было 59 лет. Мужчину госпитализировали с диагнозами "коронавирусная инфекция" и "двусторонняя пневмония". Также у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

На сегодняшний день в Московской области выявлено 134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 17 пациентов выздоровели.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.