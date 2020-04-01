В Подмосковье рассказали о втором умершем пациенте с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Второму умершему в Подмосковье пациенту с коронавирусом было 59 лет, сообщает RT со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Мужчину госпитализировали с диагнозами "коронавирусная инфекция" и "двусторонняя пневмония". Также у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 17 пациентов выздоровели.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев коронавирусной инфекции. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось.