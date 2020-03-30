Машина сгорела на МКАД в районе Ясенево

Фото: телеграм-канал Москва 24

Машина сгорела на МКАД на юго-западе столицы. На место происшествия прибыли экстренные службы, заявили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях главка МЧС России.

"Днем 30 марта на 37-м километре МКАД произошло возгорание автомобиля. На данный момент оно ликвидировано", – сказали в оперативном ведомстве.

По информации спасателей, никто не пострадал, причина происшествия выясняется.

Ранее один человек пострадал в ДТП с грузовиком в Москве.

Кроме того, недавно сообщалось, что мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке города. Авария произошла на пересечении Лермонтовского и Октябрьского проспектов.