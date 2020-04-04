Три человека погибли в ДТП на Симферопольском шоссе

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На Симферопольском шоссе в районе подмосковного Подольска произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инцидент случился на 38-м километре дороги. В результате столкновения транспортных средств погибли три человека – водитель и два пассажира. Также сообщается об одном госпитализированном.

"Водитель легкового автомобиля Mercedes на скорости 200 км/ч влетел под фуру, которая стояла на территории заправки", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС, которым предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП на западе столицы. У всех пострадавших были диагностированы незначительные травмы.