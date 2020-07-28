16:08
Два грузовых поезда сошли с рельсов в Санкт-Петербурге
Два человека пострадали при столкновении грузовых поездов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Городской станции скорой медицинской помощи.
"Двоим понадобилась медицинская помощь. Один отказался от госпитализации, второго доставляют в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести", – сказала собеседница агентства.
Столкновение грузовых поездов № 3812 и № 1255 с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона произошло в 14:39. В связи с происшествием движение поездов переведено на резервный маршрут.
Ранее столкновение поездов произошло в Чехии. Инцидент возник на перегоне между железнодорожными станциями Нове-Гамры и Пернинк. 20 человек получили травмы, трое погибли.
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