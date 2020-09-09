13 человек пострадали при столкновении поездов в Чехии

10:22
Фото: novinky.cz/Policie ČR
Не менее 13 человек получили различные травмы в результате столкновения пассажирского поезда местного сообщения с техническим составом в чешском Кдине, сообщил представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей Чехии Петер Понцар.
"При столкновении пассажирского и технического поездов, которое произошло около 07:15 по центральноевропейскому времени (08:15 мск) на вокзале города Кдине, травмы получили как минимум 13 человек", – приводит его слова ТАСС.
Как отмечается, причины ЧП расследует специально созданная комиссия экспертов.
По одной из версий, озвученных Понцаром, виновным в столкновении может быть машинист пассажирского поезда, который при въезде на вокзальные пути не заметил стоявший там технический состав. В сообщении говорится, что также рассматривается виновность диспетчера, который обеспечивал безопасность движения на данном участке.
В конце июля в США поезд сошел с рельсов и загорелся. ЧП произошло в городе Темпе штата Аризона. Из-за случившегося частично рухнул мост.
Ранее в России два человека пострадали при столкновении грузовых поездов. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: