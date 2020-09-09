13 человек пострадали при столкновении поездов в Чехии

Не менее 13 человек получили различные травмы в результате столкновения пассажирского поезда местного сообщения с техническим составом в чешском Кдине, сообщил представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей Чехии Петер Понцар.

"При столкновении пассажирского и технического поездов, которое произошло около 07:15 по центральноевропейскому времени (08:15 мск) на вокзале города Кдине, травмы получили как минимум 13 человек", – приводит его слова ТАСС.

Как отмечается, причины ЧП расследует специально созданная комиссия экспертов.

По одной из версий, озвученных Понцаром, виновным в столкновении может быть машинист пассажирского поезда, который при въезде на вокзальные пути не заметил стоявший там технический состав. В сообщении говорится, что также рассматривается виновность диспетчера, который обеспечивал безопасность движения на данном участке.

В конце июля в США поезд сошел с рельсов и загорелся. ЧП произошло в городе Темпе штата Аризона. Из-за случившегося частично рухнул мост.

Ранее в России два человека пострадали при столкновении грузовых поездов. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

