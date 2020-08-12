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Пассажирский поезд сошел с рельсов на северо-востоке Шотландии, сообщает местный телеканал STV News.

Авария произошла в округе Абердиншир из-за наводнения, вызванного ночными ливнями. К месту ЧП вызвали полицию и экстренные службы. СМИ сообщают о пострадавших и возникшем пожаре.

Ранее два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Уфе. Пассажиров внутри поезда не было. По предварительным данным, вагоны развозили по разным станциям для проведения технических работ.

В конце июля в США в городе Темпе поезд сошел с рельсов и загорелся. Один человек отравился угарным газом. В вагонах были резиновые изделия и горящее промышленное вещество – циклогексанон.