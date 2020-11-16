Режим ЧС введут под Владимиром из-за разлива мазута

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Режим чрезвычайной ситуации объявят в Камешковском районе Владимирской области из-за разлива мазута в результате схода вагонов с рельсов, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника местного отдела ГО и ЧС Веру Шеламкову.

"Будет принято решение, сейчас КЧС уже готовит нормативный акт о введении на территории Камешковского района режима ЧС", – отметила Шеламкова.

Она добавила, что он начнет действовать как можно быстрее. Шеламкова заявила, что не планируется проводить эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Глава отдела ГО и ЧС подчеркнула, что в настоящий момент проводятся работы по ликвидации последствий аварии. В частности, на месте происшествия развернули световые мачты для осуществления работ в ночное время. Кроме того, по словам Шеламковой, туда направлены четыре восстановительных поезда.

Инцидент произошел в районе станции "Новки-1". С рельсов сошли 12 цистерн с мазутом. В результате инцидента также были нарушены габариты двух путей. Сообщалось о смерти одного человека вследствие происшествия.

На месте аварии образовались два нефтяных пятна площадью 2,5 и 10 тысяч квадратных метров. Специалисты компании "РЖД" прибыли для организации работ по предотвращению экологического ущерба.