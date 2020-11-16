Несколько поездов до Москвы отменили из-за ЧП под Владимиром

20:33
Фото: vk.com/rzd_ru
Несколько поездов "Ласточка" и "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом отменили из-за схода грузового поезда во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
На данный момент полностью отменены поезда № 707, 709 "Стриж" Нижний Новгород – Москва и № 733 "Ласточка" Нижний Новгород – Москва. Такое же решение принято в отношении поезда № 734 "Ласточка" из Москвы.
Поезд № 731 "Ласточка" из Нижнего Новгорода вернулся в город отправления. Для пассажиров поезда "Стриж" № 710 Москва – Нижний Новгород будет предоставлен резервный состав из пассажирских вагонов локомотивной тяги, на нем же поедут пассажиры поезда № 734.
Поезд № 732 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород частично отменяется на участке Владимир – Нижний Новгород. Те пассажиры, которые ехали до конечной, могут воспользоваться поездом № 708 с пересадкой на станции Орехово-Зуево.
По измененным маршрутам проследуют поезда "Стриж" № 706, 708, № 35 "Нижегородец", № 59 "Волга" и № 41 "Легендарный Маресьев".
На данный момент временно приостановлено движение поездов между станциями Владимир и Ковров. Здесь с рельсов сошли 34 вагона грузового поезда с дизельным топливом. В результате аварии погиб работник ОАО "РЖД".
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