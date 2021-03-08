Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Бабушкинском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в Бабушкинском районе Москвы. Об этом информирует сайт столичного главка МЧС.

По сведениям ведомства, возгорание случилось в квартире на четвертом этаже дома по адресу улица Енисейская, дом 16/21. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 01:37.

На месте происшествия загорелись личные вещи и мебель. Пожарным в процессе тушения удалось спасти 7 человек, в том числе двух грудных детей.

"Один из спасенных – пострадавший (из горящей квартиры), был передан медикам", – сообщили в МЧС.

В 02:08 пожар удалось полностью ликвидировать. При этом площадь случившегося возгорания не уточняется.

Ранее пожар произошел в одном из отсеков ангара на улице Зорге в Москве. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

Позднее сообщалось, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сведений о пострадавших в результате случившегося не поступало.