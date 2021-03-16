Пожар произошел в бизнес-центре "Савеловский сити" в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В здании бизнес-центра "Савеловский сити" произошло возгорание на одном из верхних этажей, есть открытое горение", – сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, очаг возгорания находится на 17-м этаже 20-этажного здания БЦ. На место происшествия следуют силы столичного пожарно-спасательного гарнизона. Из бизнес-центра эвакуированы 300 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

В Дептрансе предупредили водителей, что из-за возгорания в здании движение по Новодмитровской улице затруднено на 0,5 километра.

Ранее автосервис, административное здание и 10 автомобилей загорелись в подмосковной Калиновке. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

