Автосервис загорелся в Подмосковье

В Видном загорелась промзона

Автосервис, административное здание и 10 автомобилей горят в подмосковной Калиновке, сообщает ТАСС.

Информация о пожаре поступила в 11:04. По предварительным данным, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По информации МЧС, есть угроза распространения огня на расположенную рядом трансформаторную будку площадью 25 квадратных метров.

Данных о пострадавших пока нет, добавили в МЧС.

Ранее очевидцы сообщили, что на Ленинградском проспекте произошло возгорание в бытовке на стройплощадке. Информации о пострадавших не поступало.