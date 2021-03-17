Один человек погиб при пожаре на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС.

Как передает Агентство "Москва", возгорание случилось в 12-этажном жилом доме на улице Медынской, дом 5, корпус 3, в столичном районе Бирюлево Западное. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть во вторник, 16 марта, в 23:25.

"Происходило возгорание в одной из квартир на 10 этаже – горела мебель на площади 2 квадратных метров", – рассказали в МЧС.

Там отметили, что в результате случившегося погиб один человек. При этом в 23:53 пожар удалось полностью потушить.

Ранее возгорание произошло в бизнес-центре "Савеловский сити". Из здания было эвакуировано 300 человек.