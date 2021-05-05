Следователи выясняют причины смерти полуторагодовалого мальчика в Москве

16:50
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Следователи организовали проверку после смерти полуторагодовалого мальчика на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.
По данным следствия, в апреле 2021 года ребенок упал и получил телесные повреждения во время прогулки с родственниками. Его госпитализировали с тупой травмой живота, однако, несмотря на помощь врачей, 4 мая он скончался.
На данный момент возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После получения всех необходимых документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее из окна квартиры в жилом доме в Химках выпал мальчик. Ребенок погиб на месте. По факту произошедшего следователи начали проверку. Решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам.
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