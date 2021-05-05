Следователи выясняют причины смерти полуторагодовалого мальчика в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Следователи организовали проверку после смерти полуторагодовалого мальчика на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

По данным следствия, в апреле 2021 года ребенок упал и получил телесные повреждения во время прогулки с родственниками. Его госпитализировали с тупой травмой живота, однако, несмотря на помощь врачей, 4 мая он скончался.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После получения всех необходимых документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее из окна квартиры в жилом доме в Химках выпал мальчик. Ребенок погиб на месте. По факту произошедшего следователи начали проверку. Решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам.