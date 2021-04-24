В Химках погиб ребенок, выпав из окна 19-го этажа

20:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из окна квартиры в жилом доме в Химках выпал мальчик. Ребенок погиб на месте, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"10-летний мальчик выпал из окна 19-го этажа одного из многоквартирных домов в микрорайоне Сходня в Химках. От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия", – приводит ТАСС слова Врадий.
По факту произошедшего следователи начали проверку. Решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам.
В ведомстве подчеркнули, что дети чаще обычного выпадают из окон весной. Это происходит в том числе, когда взрослые отвлекаются и не контролируют детей, забывают закрывать окна и ставят мебель близко к подоконникам.
"С наступлением весеннее-летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых, увы, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи падения с высоты из окон", – отметила Врадий.
Ранее сообщалось, что ребенок, который выпал с 12-го этажа многоэтажного дома в Уфе, выжил. В Минздраве рассказали, что ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму.
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