СК начал проверку после гибели мальчика в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 14-летнего мальчика после падения из окна частого дома. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования. (...) В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

Специалист подчеркнула, что устанавливаются обстоятельства трагедии. Также известно, что семья мальчика и сам подросток характеризуются положительно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян Кирилл. О произошедшем рассказал PR-директор театра Петро Шекшеев. Он также отметил, что из-за произошедшего может быть отменен концерт в честь 30-летия "Непосед".

