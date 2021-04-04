СК начал проверку после гибели мальчика в Подмосковье

14:19
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет начал проверку по факту смерти 14-летнего мальчика после падения из окна частого дома. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"По предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования. (...) В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.
Специалист подчеркнула, что устанавливаются обстоятельства трагедии. Также известно, что семья мальчика и сам подросток характеризуются положительно.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян Кирилл. О произошедшем рассказал PR-директор театра Петро Шекшеев. Он также отметил, что из-за произошедшего может быть отменен концерт в честь 30-летия "Непосед".
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