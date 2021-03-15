Соседка разбившейся в Москве девочки сообщила о звуках борьбы в квартире

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На западе Москвы было найдено тело девочки-подростка со следами укусов собак и с травмами, характерными при падении с высоты. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе опроса очевидцев выяснилось, что в квартире, из окна которой, предположительно, и выпала 14-летняя девочка, было всего пять подростков. Однако в момент ее падения четверо из них уже выходили на улицу.

Одна из соседок рассказала, что слышала звуки борьбы в квартире и звук упавшего тела. Выглянув в окно, она увидела тело на козырьке продуктового магазина.

Сейчас по подозрению в причинении смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Ранее прокуратура организовала проверку после падения девочки. Известно, что подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также в квартире были две собаки бойцовской породы.