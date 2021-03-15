Соседка разбившейся в Москве девочки сообщила о звуках борьбы в квартире

12:08
Фото: Москва 24/Александр Авилов
На западе Москвы было найдено тело девочки-подростка со следами укусов собак и с травмами, характерными при падении с высоты. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе опроса очевидцев выяснилось, что в квартире, из окна которой, предположительно, и выпала 14-летняя девочка, было всего пять подростков. Однако в момент ее падения четверо из них уже выходили на улицу.
Одна из соседок рассказала, что слышала звуки борьбы в квартире и звук упавшего тела. Выглянув в окно, она увидела тело на козырьке продуктового магазина.
Сейчас по подозрению в причинении смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.
Ранее прокуратура организовала проверку после падения девочки. Известно, что подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также в квартире были две собаки бойцовской породы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: