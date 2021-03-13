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Москва 24

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Происшествия

03:30

В Петербурге арестовали одного из обвиняемых в изнасиловании школьницы

суды происшествия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Приморский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для трех молодых людей, которые обвинялись в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram, один из них пробудет под стражей до 10 мая, другому запретили некоторые действия, а третий отпущен на свободу.

Молодых людей задержали после вечеринки, куда их пригласила знакомая, которой еще не исполнилось 18 лет. По словам подростков, все происходило по обоюдному согласию.

В полицию обратилась мать потерпевшей. Женщина рассказала, что в результате изнасилования ее дочь была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами.

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

Кроме того, он потребовал провести проверку в отношении следователя, в производстве которого находится дело, в связи с тем, что подозреваемым не была избрана мера пресечения.

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