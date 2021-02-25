Подозреваемый в изнасиловании 16-летней жительницы Петербурга рассказал свою версию

Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании 16-летней петербурженки. Инцидент произошел в квартире, где проживала девушка. По данным СМИ, она пригласила к себе в гости знакомых молодых людей. В итоге вечеринка закончилась тем, что мать девушки заявила в полицию. Рассказываем, что известно о случившемся.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следствие разбирается

Инцидент с 16-летней петербурженкой произошел в ночь на 22 февраля в квартире на Морском проспекте, пишут СМИ. С заявлением в полицию якобы обратилась мать девушки. Она утверждает, что ее дочь была изнасилована тремя молодыми людьми. По информации источника, пострадавшую госпитализировали с травмами и ссадинами.

По неподтвержденным данным, троих парней задержали и доставили в отдел полиции. Возраст подозреваемых 17, 18 и 19 лет. Молодых людей якобы допросили, после чего отпустили домой.

В главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об изнасиловании. Ход расследования контролирует лично председатель СК России Александр Бастрыкин.

"В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу провести тщательное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, а также поручил докладывать ему о его ходе всех промежуточных результатах", – сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кроме того, была организована служебная проверка в отношении следователя из Санкт-Петербурга, в чьем производстве находится уголовное дело. Это связано с тем, что подозреваемым в изнасиловании не была избрана мера пресечения.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Было стыдно признаться в случившемся"

По данным СМИ, пострадавшая девушка живет в обеспеченной семье. Морской проспект считается одним из элитных районов Санкт-Петербурга. Когда матери не было дома, подросток решила устроить в квартире вечеринку.

Журналисты пишут, что к себе она позвала шестерых парней. Все они якобы тоже из богатых семей. Веселье сопровождалось употреблением алкоголя, а изюминкой стал приезд стриптизерши в костюме свиньи. В интервью изданию 78.ru девушка подтвердила, что инцидент действительно произошел у нее дома.





пострадавшая У меня был сильный испуг, я боялась огласки, которая в итоге и случилась. Мне было стыдно признаться в случившемся маме.

По словам пострадавшей, в изнасиловании принимали участие только двое парней. Третий же якобы проходит по уголовному делу как свидетель. В интервью девушка утверждает, что звала в гости "своих достаточно близких друзей". При этом одного из подозреваемых она на вечеринку даже не приглашала. Подруги, по ее словам, прийти не смогли.

Девушка уточнила, что выпила на вечеринке не слишком много, однако в какой-то момент в глазах потемнело и она уснула. Пострадавшая утверждает, что помнит только некоторые фрагменты той ночи, поэтому затрудняется сказать, что же с ней происходило на самом деле.

"У меня есть определенные физические повреждения, меня не избивали, но я долго все это скрывала. А хрюшка-стриптизерша, которая была на фотках с вечеринки, это была женщина в костюме свинки для фото, а не стриптизерша. Я ее пригласила, чтобы все сделали снимок", – объяснила она.

В конце петербурженка добавила, что хочет добиться в России защиты девушек – жертв насилия.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"При свидетелях звала в комнату уединиться"

Один из парней, подозреваемых в изнасиловании, рассказал порталу "Фонтанка.ру" свою версию событий. По его словам, он в полнейшем недоумении от происходящего.

Молодой человек утверждает, что знакомая сама попросила "позвать еще парней" и обещала всем "вечеринку 18+" с алкоголем. Там же была стриптизерша в костюме свиньи, которая якобы приставала к молодым людям. По словам парня, это был "сюрприз" от организатора торжества.

Молодой человек настаивает, что никакого насилия над девушкой не было. Парень утверждает, что утром они все вместе пили чай и убирались в квартире.





подозреваемый в изнасиловании Я действительно вступал с ней в половой контакт, но исключительно по ее согласию и по ее инициативе, после этого вечеринка продолжалась, все было дружелюбно.

Подруга одного из фигурантов дела в разговоре с сайтом "Комсомольская правда" рассказала, что знаки внимания одному из парней якобы оказывала сама девушка.

"В какой-то момент она попросила его отнести ее в комнату, заигрывая с ним. Он ее отнес, они целовались и обнимались там, ребята заходили пару раз в комнату и видели, что все в порядке", – рассказывает знакомая участника вечеринки.

Она утверждает, что после этого 16-летняя девушка вела себя "дружелюбно, без каких-либо намеков, что ей что-то не понравилось". Затем, как говорит знакомая парня, потерпевшая писала ему, что "никто ни на кого не в обиде".

Через знакомую свою версию событий передал сам молодой человек.





подозреваемый в изнасиловании Есть видеоподтверждение, как она нас возбуждала интимными игрушками, целовала на видео, при свидетелях звала в комнату уединиться. Также перед тусовкой в переписке обозначила, что там будут игры 18+ и что надо позвать мальчиков. После нашей связи она нас поблагодарила за вечер и подарила алкоголь.

Парень утверждает, что в отделении полиции мать девушки угрожала свидетелю происшествия "родственной связью с высоким чиновником". Это подтверждает и собеседник портала "Фонтанка.ру". Расследование уголовного дела продолжается, правоохранителям еще предстоит разобраться, кто же на самом деле говорит правду.