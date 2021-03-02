Бастрыкин взял на контроль проверку об издевательствах над воспитанниками детсада в Москве

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует проведение проверки данных о применении насилия к воспитанникам частного детского сада в Москве. Об этом заявляется на официальном сайте СК.

В ведомстве отметили, что информация об издевательствах над воспитанниками частного детсада ранее появилась в СМИ. После этого инцидентом заинтересовались в СК.

"По озвученным в СМИ фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам со стороны работника учреждения, организовано проведение доследственной проверки", – заявили в пресс-службе ведомства.

В сообщении добавляется, что председатель СК РФ Бастрыкин лично проследит за ходом и результатами проверки.

Инцидент произошел в частном детском центре в жилом доме на улице Нагатинская. По предварительной информации, в правоохранительные органы поступила видеозапись, на которой было замечено жестокое обращение с детьми со стороны работника учреждения.

Позднее проверку данных об инциденте организовала прокуратура Москвы. Сообщалось, что сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.