В Москве проверяют данные об издевательствах над воспитанниками частного детсада

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Прокуратура Москвы проводит проверку данных о насилии в отношении воспитанников одного из частных детских садов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в частном детском центре, расположенном в жилом доме на улице Нагатинской.

По предварительной информации, в правоохранительные органы поступила видеозапись, на которой было замечено жестокое обращение с детьми со стороны работника учреждения.

Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер.

Ранее в Москве подросток попал в больницу после избиения отцом. Мальчика госпитализировали, следователи проводят проверку.