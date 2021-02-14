Полиция проверит информацию об избиении ребенка в столичном кафе фастфуда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В кафе фастфуда в центре столицы неизвестные угрожали детям и ударили одного ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Мужчина рассказал в полиции, что детям, в числе которых был его сын, угрожали неизвестные в кафе фастфуда на Воздвиженке. По данному факту организована проверка", – говорится в сообщении источника.

В своем заявлении мужчина уточнил, что его сын вместе с друзьями пришел в кафе, но их попросил уйти охранник. Когда они отказались, к ним подошли неизвестные, стали угрожать и ударили одного ребенка.

"Со слов охраны, молодые люди вели себя шумно, а когда их попросили покинуть заведение, отказались. Позже у детей произошел конфликт с неизвестными, которые также отдыхали в заведении", – добавили правоохранители.

Ранее СК на Кубани предъявил местному жителю обвинение в избиении 5-летнего сына сожительницы. Подозреваемый сломал ребенку бедро после отказала убирать игрушки.