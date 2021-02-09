Житель Кубани сломал бедро пасынку из-за неубранных игрушек

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СК на Кубани предъявил местному жителю обвинение в избиении 5-летнего сына сожительницы. Подозреваемый сломал ребенку бедро после отказала убирать игрушки, говорится на сайте ведомства.

"Установлено, что сожители с двумя 5-летними сыновьями женщины и совместной малолетней дочерью проживали в одном из домов на улице Чапаева в станице Нижнебаканской", – уточнили в СК РФ.

По данным ведомства, мальчик не стал слушаться мужчину и отказался убирать свои игрушки. В итоге обвиняемый нанес ребенку не менее двух ударов руками и ногами. После инцидента бабушка отвезла ребенка в больницу.

В отношении мужчины следователи завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку после избиения малолетней на северо-востоке города. Девочке потребовалась медицинская помощь.