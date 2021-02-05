Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, которого избили в частном детсаду в Москве

18:26
Фото: instagram.com/podslushano.moscow/mrblackmenkms
Здоровью ребенка, который подвергся истязаниям в частном детском саду в Москве, на данный момент ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.
"Я знаю про эту ситуацию и держу связь со следственными органами, которые проводят проверку. При необходимости я помогу оказать помощь семье, с психологической точки зрения. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает сейчас", – сказала Ярославская.
Об инциденте стало известно 28 января после публикации отца мальчика в социальной сети. По версии следствия, ребенку нанесли повреждения в частном детском саду на Гвардейской улице.
Мальчик, вернувшись домой, рассказал, что "нашкодничал на занятии" и за это к нему применили силу. По словам отца ребенка, у малыша были расцарапаны живот и руки, на запястьях остались следы от того, что его хватали. Ссадины были зафиксированы на руках, лопатках, локтях и спине.
Ребенок также получил травмы после того, как сотрудница частного детского сада силой оттащила его в душ, облила водой в одежде и заставила выжимать вещи. Мальчик упал на кафель при попытке выйти из душевой кабины.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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