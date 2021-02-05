СК возбудил дело об истязании ребенка в частном детском саду в Москве

16:28
Фото: instagram.com/podslushano.moscow/@mrblackmenkms
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту получения ребенком травм в частном детском саду на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
Предварительно установлено, что 28 января воспитательница детского сада использовала физическую силу к мальчику за непослушание во время занятий. О случившемся ребенок рассказал родителям, которые оперативно обратились к правоохранителям.
Сейчас специалисты проводят с женщиной необходимые следственные действия, позднее с ней будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет также выяснит наличие у частного детского сада разрешения на работу с малолетними.
О жестоких мерах наказания, которые применяются в частном детском саду на Гвардейской улице, ранее рассказал отец мальчика. Он опубликовал фото с синяками на теле своего сына в Instagram. По словам отца, на теле мальчика были ссадины и царапины, "как будто ребенок под бетономешалку попал". Мужчина также записал видео с сотрудницей детсада, где она объясняет, как в учреждении обращаются с детьми.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: