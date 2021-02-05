СК возбудил дело об истязании ребенка в частном детском саду в Москве

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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту получения ребенком травм в частном детском саду на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.

Предварительно установлено, что 28 января воспитательница детского сада использовала физическую силу к мальчику за непослушание во время занятий. О случившемся ребенок рассказал родителям, которые оперативно обратились к правоохранителям.

Сейчас специалисты проводят с женщиной необходимые следственные действия, позднее с ней будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет также выяснит наличие у частного детского сада разрешения на работу с малолетними.

О жестоких мерах наказания, которые применяются в частном детском саду на Гвардейской улице, ранее рассказал отец мальчика. Он опубликовал фото с синяками на теле своего сына в Instagram. По словам отца, на теле мальчика были ссадины и царапины, "как будто ребенок под бетономешалку попал". Мужчина также записал видео с сотрудницей детсада, где она объясняет, как в учреждении обращаются с детьми.