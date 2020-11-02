Органы опеки проверят родителей из Волгоградской области, которые "изгоняли бесов" из сына

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Органы опеки проверят родителей из Волгоградской области, которые сняли на видео, как "изгоняют бесов" из своего 10-летнего сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

"На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. Органы опеки и попечительства района организовали проверку после опубликованного видео", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области скрутили ребенка для проведения обряда с применением чеснока и икон. На видео слышно, как женщина говорит про изгнание бесов из ребенка.

Ранее был задержан мужчина, опекавший 4-летнюю дочь. Он обвиняется в истязании девочки. Задержание произвели после обращения сотрудников детского сада, куда ходил ребенок.