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Происшествия

14:45

Прокуратура Москвы начала проверку после избиения малолетней на северо-востоке города

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Москвы инициировала проверку по факту причинения телесных повреждений малолетней девочке. Инцидент произошел на северо-востоке города, утверждает Агентство "Москва".

"По предварительной информации, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью малолетней девочки 2008 года рождения, 6 февраля 2021 года в квартире на улице Руставели причинил ребенку телесные повреждения", – заявили в ведомстве.

Девочке потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники прокуратуры планируют установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить действия родителей и уполномоченных органов. Мать ребенка ранее уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В январе 2021 года суд в Башкирии наказал родителей, избивших сына из-за конфет. Отцу мальчика присудили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства, а его матери – 240 часов обязательных работ.

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