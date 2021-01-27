Суд в Башкирии наказал родителей, избивших сына из-за конфет

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Суд в башкирском городе Благовещенске избрал меру пресечения супругам, которые ранее избили своего маленького сына. Ребенок потратил деньги на конфеты, после чего раздал их во дворе, сообщает РИА Новости со ссылкой на следователей.



"Суд назначил отцу мальчика наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства, а его матери – 240 часов обязательных работ", – уточнили в управлении СК по Республике Башкортостан.

В отношении супругов 31 и 29 лет Бирский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ собрал все доказательства. Отмечается, что родители признали вину.

В августе 2020 года следственные органы Башкирии сообщали, что проводят проверку в отношении родителей мальчика, которые избивали его прямо на улице. В Telegram-каналах разместили видео, где женщина держала мальчика за руки и кричала: "Где деньги?" Затем подошел отец и ударил сына в живот.

Ранее жителя столицы приговорили к четырем годам колонии за систематическое избиение пасынка. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.