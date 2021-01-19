Жителя Москвы приговорили к заключению в колонии за истязания пасынка

21:21
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Симоновский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к четырем годам колонии за систематические истязания пасынка. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвиняемым по делу проходил 39-летний Мурат Шхануков.
"Он осужден за совершение преступления... истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями", – уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным надзорного органа, Шхануков жил с женой и ее детьми от предыдущих браков, мальчиком 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения. Было установлено, что в период с 23 по 28 января мужчина систематически бил мальчика, лишал его еды и питья, а также принуждал к физическим упражнениям.
Наказание Мурат Шхануков будет отбывать в колонии общего режима.
Ранее в январе столичный суд арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над дочерью и племянницей подруги. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.
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