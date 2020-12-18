Мордовского священника задержали по подозрению в истязании родных и приемных детей

14:58
Фото: ardatep.ru
В Мордовии задержали священника по подозрению в истязании шестерых родных и приемных детей и сексуальном насилии над одной из дочерей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В отношении мужчины возбуждено дело по трем статьям УК РФ, включая "Насильственные действия сексуального характера". Следователь намерен ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По словам собеседника агентства, задержанным является настоятель Никольской церкви в селе Сорлиней священник Сергий Смоляков. В полицию с заявлением об издевательствах заявили сами дети.
Ранее в Омской области было возбуждено уголовное дело по факту истязания девятилетнего мальчика, которого, по предварительным данным, избивал его отчим. Многочисленные травмы на теле ребенка обнаружила школьная медсестра поле того, как ему стало плохо на уроке физкультуры. Школьника немедленно госпитализировали.
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