В Омске отчима заподозрили в жестоких избиениях пасынка

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В Омской области возбуждено уголовное дело по факту истязания девятилетнего мальчика, которого, по предварительным данным, избивал его отчим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Многочисленные травмы на теле мальчика накануне обнаружила школьная медсестра поле того, как ему стало плохо на уроке физкультуры. Ребенка немедленно госпитализировали.
"При осмотре медицинской сестрой на теле ребенка выявлены кровоподтеки и синяки, а также позднее диагностированы травма головы, ушиб грудной клетки, спины, шеи. Мальчик пояснил, что его накануне избил ранее судимый сожитель матери. Мать несовершеннолетнего также неоднократно привлекалась к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
Тяжесть травм установит судебно-медицинская экспертиза. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего", а прокуратура проводит проверку об исполнении законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми. Дальнейшую судьбу мальчика решат органы опеки.
Как уточнили в СК, 33-летний сожитель многодетной матери мальчика ранее был судим по статье о незаконном обороте наркотиков. Предварительно установлено, что мужчина систематически избивал младшего ребенка в семье, пока этого не видела его мать и старшие братья, а также запугивал его, чтобы сохранить это в тайне.
Ранее двухлетний ребенок попал в больницу после отравления наркотиками в Нижегородской области. Мальчика с очевидными симптомами отравления наркотическими веществами привезли в детскую городскую больницу № 1 в Нижнем Новгороде. Анализ подтвердил, что в крови малыша находился метадон.
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