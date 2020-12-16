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Происшествия

16 декабря, 19:15

Руководитель сгоревшего пансионата в Башкирии арестована на время следствия

происшествия

Фото: СК РФ

Руководитель пансионата в Башкирии, где в результате пожара погибли 11 человек, арестована на время предварительного следствия до 15 февраля, сообщает ТАСС.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Башкирии, подозреваемая с супругом воспитывает троих приемных детей – 10, 13 и 15 лет.

Возгорание в здании Центра социального обслуживания населения "Дом престарелых" в деревне Ишбулдино произошло ночью 15 декабря. В помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть здание самостоятельно.

В ходе тушения обнаружили тела 11 человек. Возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже СК опубликовал на YouTube кадры с места происшествия. На видеозаписи запечатлен сам пожар и уже сгоревшие конструкции строения после тушения.

Сгоревший пансионат в Башкирии не имел права на круглосуточное размещение

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